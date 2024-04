Ibaneis recua sobre gestão do Instituto de Cardiologia para Iges-DF

Durante assinatura de decreto para nomeação de servidores públicos da Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEEC), nesta quarta-feira (24), o governador Ibaneis Rocha recuou sobre a decisão de transferir a gestão do Instituto de Cardiologia e Transplantes (ICT-DF) para o Instituto de Gestão Estratégia de Saúde (Iges-DF). Segundo o chefe do Executivo, o projeto enviado pelo Governo do DF à Câmara Legislativa do DF sofreu fortes resistências dos deputados.

Em seu discurso, o governador Ibaneis afirmou ainda que já solicitou a retirada do projeto da CLDF e que o GDF trabalha agora, por meio da Secretaria de Saúde (SES-DF), para elaborar um chamamento público para contratar uma empresa para assumir a gestão do Instituto de Cardiologia. “Nós temos um relacionamento franco com a CLDF, ao ponto do presidente Wellington Luiz chegar até o governador [Ibaneis] e dizer que o projeto do Iges-DF não agradou os deputados e que está difícil de discutir”, destacou Ibaneis.

“Nós já pedimos a retirada do projeto para que não crie problema nenhum. Vamos arrumar uma nova solução para que a gente tenha o Instituto de Cardiologia funcionando e atendendo a população mais carente desta cidade. Já conversamos com a secretária de Saúde, Lucilene Florêncio, para fazer um chamamento público para que nós possamos contratar uma empresa ou uma fundação para assumir esse trabalho que é tão importante para toda a cidade”, completou o governador.

Nomeação de servidores

Ao todo, o GDF nomeou, nesta quarta-feira (24), 220 concursados para os cargos de analista e gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental (PPGG). A carreira, regida pela Secretaria de Economia, estava há 20 anos sem recomposição. Ainda na solenidade, o governador Ibaneis prometeu nomear nos próximos dias mais 50 servidores que passaram no último concurso público da SEEC.

A nomeação vai contemplar 150 aprovados para o cargo de analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental; e mais 70 para o de gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Para o ano de 2024, o impacto financeiro está estimado em R$ 21,4 milhões. A previsão para 2025 é de mais de R$ 30 milhões.

“É um momento de muita satisfação quando nós assinamos um decreto de nomeação de servidores que vai beneficiar tanto a população do Distrito Federal. Quando nós fazemos essas nomeações, nós estamos olhando em especial para a população mais carente que é quem está lá na ponta precisando do serviço público de qualidade”, frisou Ibaneis.