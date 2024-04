Projeto de Inclusão Socioesportiva abre 455 vagas para natação

O Projeto de Inclusão Socioesportiva abriu, nesta quarta-feira (24), 455 vagas para aulas gratuitas de natação e hidroginástica na unidade de Sobradinho. Dessas, 364 são para a primeira e 91 para a segunda modalidade. O projeto, quer opera desde 2022, é realizado por meio de um convênio entre a Secretaria de Esporte e Lazer do Distrito Federal (SELDF) e executado pelo Serviço Social da Indústria do Distrito Federal (Sesi-DF) e já atendeu mais de mil alunos.

As vagas são voltadas para crianças, jovens, adultos e idosos, incluindo pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e destinadas a moradores de Sobradinho e região. As inscrições devem ser feitas neste site. Para a modalidade de natação, o aluno deve ter no mínimo 4 anos de idade e para hidroginástica, pelo menos 15 anos.

A parceria tem o objetivo de democratizar o acesso ao esporte por meio da ampliação da oferta de modalidades na região, segundo o secretário de Esporte e Lazer, Renato Junqueira. “Esse projeto chega para agregar e fortalecer as políticas públicas do governo na região de Sobradinho e, ao mesmo tempo, oferecer a toda comunidade momentos de lazer, esporte, saúde e bem-estar”, declara.

Como se inscrever

O interessado deve acessar o link, escolher a modalidade e anexar cópia do RG (frente e verso) e do CPF. Para menores de idade, é preciso enviar RG ou Certidão de Nascimento, além de cópia do RG e do CPF do responsável legal. É necessário indicar se deseja realizar a prática esportiva no período matutino ou no vespertino. O candidato receberá um e-mail de confirmação com os dados pessoais e o número da inscrição.

É permitida a inscrição apenas para uma vaga e para uma modalidade por pessoa. Caso o número de inscritos que atenda aos critérios supere a quantidade de vagas disponíveis, será aberta lista de espera de até 25% das vagas ofertadas no projeto, preenchida por ordem de inscrição.

Matrícula

A lista dos contemplados será divulgada no site na próxima sexta-feira (26). Os candidatos que se enquadrarem nos pré-requisitos serão convocados por e-mail para efetivação da matrícula e poderão começar as atividades imediatamente.

O e-mail informará a data e o horário em que o aluno deverá ir até o Sesi/Senai Sobradinho para confirmar a matrícula e para apresentar a documentação exigida no edital. Caso não compareça dentro do prazo estipulado, o inscrito perderá a vaga.

No caso dos inscritos para natação, haverá teste de nivelamento, portanto é necessário que o candidato vá à unidade na data da convocação com roupa de banho adequada para a prática do esporte.

Para a matrícula, além do RG e do CPF do aluno e do responsável (no caso de menores de 18 anos), é exigida uma foto 3×4 e comprovante de residência. Pessoas a partir de 70 anos deverão apresentar atestado de aptidão para prática de atividade física, no qual deverá constar o nome completo do médico, o número de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e eventuais observações específicas.

Para alunos com idade de 4 a 69 anos, será obrigatório o preenchimento do Questionário de Prontidão para Atividade Física. Pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida deverão apresentar laudo e atestado médico.

Baixe aqui o edital.

As informações são da Agência Brasília