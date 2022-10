Dia de Finados: ônibus circula com horários de domingo

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou o reforço de viagens de acordo com a demanda de passageiros em algumas regiões

Durante o feriado de Dia de Finados, nesta quarta-feira (02), os ônibus do transporte público do Distrito Federal irão funcionar com a tabela horária de domingo.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade (Semob) autorizou o reforço de viagens, de acordo com a demanda de passageiros, nas linhas que atendem aos cemitérios de Sobradinho, Planaltina, Gama, Taguatinga, Brazlândia e Plano Piloto.

“A pasta vai monitorar as linhas para que todos possam fazer as suas homenagens com tranquilidade”, explicou o subsecretário de operações da Semob, Márcio Antônio de Jesus.

Os usuários podem consultar os horários dos coletivos no site dfnoponto.semob.df.gov.br.

As informações são da Semob