Renovação de mais de 7 km de estradas de terra beneficia 570 estudantes

GDF Presente, Secretaria de Agricultura e Novacap trabalham para melhorar as vias da área rural de Ceilândia

Cerca de 7,5 km de estradas de terra serão recuperados para benefício da comunidade e estudantes do Incra 9, na área rural de Ceilândia. Em mais uma ação do programa Caminho das Escolas, o GDF Presente, a Secretaria de Agricultura e a Novacap estão renovando as estradas que atravessam a região, em especial nas glebas 3 e 4 do Núcleo Rural Alexandre Gusmão.

A vila fica situada próxima a duas rodovias movimentadas da capital, a BR-070 e a DF-180. E o Centro Educacional (CED) Incra 9 atende a moradores de todas as idades, tanto do Alexandre Gusmão quanto de comunidades vizinhas, como Bela Vista. E não é pouca gente. São 570 estudantes dos ensinos fundamental, médio, anos iniciais e da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

E, para que 12 ônibus escolares possam circular ali, as vias precisam estar em ordem. “Praticamente 90% dos alunos usam o transporte escolar. Se a estrada não estiver em boas condições, fica inviável”, conta o diretor Márcio Régis de Oliveira. “Esse cuidado é muito importante, até mesmo para evitar que os alunos faltem as aulas”.

Foto: Divulgação/GDF Presente

Para a ação, serão usados resíduos da construção civil (RCC) doados pelo Serviço de Limpeza Urbana (SLU). Após a patrolagem e o nivelamento da pista de terra, o material é assentado pelos operários. Um caminhão-pipa da Novacap também está sendo usado para baixar a poeira das vias.

Segundo o coordenador do Polo Rural do GDF Presente, Manoel Castro, a situação das vias estava precária, com muitas valas e atrapalhando a mobilidade no local. Os dois sentidos da pista sofrerão ação das máquinas. De acordo com o administrador de Ceilândia, Claudio Rodrigues, esse tipo de serviço não para, seja na seca, seja em tempo de chuvas.

“A área de campo precisa de uma atenção especial do Estado. Trata-se de melhorar a infraestrutura para garantir a mobilidade a esses moradores e aos estudantes, além de ser um cuidado especial para evitar prejuízos com as enxurradas”, finaliza.

Com informações da Agência Brasília