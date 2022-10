Detran divulga alterações no trânsito no Dia de Finados

O departamento atuará principalmente na travessia de pedestres e na fiscalização de estacionamento irregular

Durante o feriado de Dia de Finados, nesta quarta-feira (02), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) irá realizar o controle do tráfego nas vias próximas aos cemitérios de Brazlândia, Planaltina, Sobradinho e Taguatinga.

O departamento atuará principalmente na travessia de pedestres e na fiscalização de estacionamento irregular. A previsão é que 500 mil pessoas visitem os cemitérios no feriado.

De acordo com a Diretoria de Policiamento e Fiscalização de Trânsito do Detran-DF, nas vias próximas aos cemitérios, em virtude da grande quantidade de veículos, o trânsito poderá apresentar lentidão. Os agentes do Detran-DF farão o controle do tráfego para garantir a fluidez e a segurança dos pedestres. O acesso aos cemitérios será controlado pelos funcionários das empresas administradoras dos locais. Eles estarão identificados com coletes.

Alterações no trânsito

Em Taguatinga, o estacionamento em frente ao cemitério servirá de área de embarque e desembarque, sendo que o fluxo de veículos ocorrerá em sentido único para facilitar a fluidez e, por essa razão, a via de acesso ao cemitério pelo Setor de Oficinas ficará parcialmente fechada.

Nas proximidades do cemitério de Planaltina, um trecho da via que dá acesso ao local ficará fechado para o tráfego de veículos. Em Sobradinho, o estacionamento em frente ao cemitério, será reservado a deficientes e idosos. As equipes do Detran-DF estarão nos locais citados e, em caso de necessidade, poderão realizar intervenções pontuais no trânsito.