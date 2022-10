Escritora brasiliense doa livros para voluntárias da rede feminina de combate ao câncer no DF

Projeto que começou com três mulheres, hoje conta com mais de 100 integrantes em cinco países

A escritora brasiliense Lella Malta entregou, na última semana, dezenas de livros para voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer do Hospital de Base do Distrito Federal. Os títulos foram escritos pelas membros do projeto ‘Escreva, Garota!’ e vão de romance contemporâneo a relatos autobiográficos que abordam espiritualidade, maternidade, enfrentamento do luto e outros tantos desafios do universo feminino e da condição humana.

Há quase três anos, a escritora e preparadora literária Lella Malta decidiu expandir seu trabalho com a escrita. Além de debruçar-se sobre seus próprios manuscritos e acompanhar o processo criativo de outras autoras, fundou um grupo de apoio, engajamento e capacitação continuada de mulheres que escrevem, o ‘Escreva, Garota!’ “Somos uma poderosa rede de apoio feminina que visa dar voz e espaço para mulheres”, enfatiza a escritora ao ver o crescimento do projeto, que começou com três integrantes e que hoje conta com mais de 100 escritoras brasileiras espalhadas por cinco países.

Alguns dos livros entregues na última terça-feira (25). Foto: Divulgação

Para Lella, os livros devem estar em todos os ambientes, inclusive em leitos hospitalares. “Afeto, apoio e presença podem ser traduzidos em páginas de um livro”, diz a escritora, que também é especialista na prática da escrita terapêutica, recurso que ganha cada vez mais espaço na medicina.