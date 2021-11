Dia D: busca ocorrerá em 10 regiões do DF

“Já nos reunimos com as administrações de cada cidade e, junto deles, vamos definir quais os pontos para nos instalarmos”, explicou o subsecretário

O “Dia D” da imunização contra a covid-19 será realizada em 10 regiões administrativas do Distrito Federal. A busca ativa pelas pessoas que não se imunizaram contra o vírus acontecerá no dia 20 e deve vacinar 200 mil brasilienses.

A operação ocorrerá nas regiões do Gama, Plano Piloto, Planaltina, Ceilândia, Núcleo Bandeirante, Guará, SIA, Taguatinga, Samambaia e Santa Maria. As informações foram divulgadas durante coletiva de imprensa com a equipe da Secretaria de Saúde nesta quinta-feira (11).

“Agora temos vacina suficiente para fazer essa busca ativa. Já nos reunimos com as administrações de cada cidade e, junto deles, vamos definir quais os pontos para nos instalarmos”, explicou o subsecretário de Vigilância à Saúde, Divino Valero.

A pasta está, de acordo com Valero, analisando os locais mais movimentados nas regiões para realizarem a busca. “Queremos ir em feiras populares e em outros pontos que possamos conversar e explicar para as pessoas a importância da imunização”, continou.

Internados

Pelo menos 80% dos internados por complicações da covid-19 no Distrito Federal são de pessoas não vacinadas. Atualmente, cerca de 91 pessoas (29,6%) estão internadas nos hospitais 15 hospitais públicos ou contratados. A informação foi divulgada pela equipe da Secretaria de Saúde em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11).

Desde o início da campanha vacinal, 4.217.644 doses dos imunizantes contra o coronavírus foram aplicados na capital. Desses, 2.264.093 eram primeiras doses, 1.733.718 segundas doses, 58.363 dose únicas, 152.747 doses de reforço e 8.723 dose adicional. Dessa forma, 87,81% tomou a primeira dose e 69,5% completaram o ciclo vacinal.

Na última segunda-feira (08), o DF recebeu 49.140 doses da Pfizer, sendo 33.930 para segundas doses e 15.210 como reforço. Já na terça, foram recebidas mais 8.190 do mesmo fabricante para terceiras doses. Vale lembrar que a Pfizer é o imunizante recomendado para a aplicação das terceiras doses e o único autorizado para pessoas com menos de 18 anos.