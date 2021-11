Reforço de R$ 184,6 milhões para abastecer serviços de saúde

O crédito será destinado também a reforçar o pagamento de contratos com fornecedores e prestadores de serviços no âmbito da Secretaria de Saúde

Um reforço de insumos e medicamentos será feito para os serviços de saúde do Distrito Federal. Pelo menos R$ 184,6 milhões serão destinados à saúde pública local. O valor do crédito suplementar ao orçamento do Fundo de Saúde do DF foi aprovado nesta quarta-feira, 10, pelos deputados distritais. O crédito será destinado também a reforçar o pagamento de contratos com fornecedores e prestadores de serviços no âmbito da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF).

Com a aprovação, laboratórios, cirurgias, reagentes, órtese e prótese serão beneficiados com mais recursos. Segundo a Secretaria de Saúde, o enfrentamento da pandemia da covid-19 trouxe inúmeros desafios para a pasta e um deles foi o impacto no orçamento.

“A saúde da nossa população é prioridade. Assim que fomos comunicados da necessidade de mais recursos para suprir as aquisições necessárias, enviamos para a Câmara Legislativa o projeto de lei de crédito suplementar”, explicou o governador Ibaneis Rocha. “Agradeço a sensibilidade dos parlamentares que foram ágeis e unânimes na aprovação do texto”, acrescentou.

André Clemente, secretário de Economia, afirma que o projeto veio para reforçar os recursos da Saúde em mais um ano de pandemia. “Uma medida que ganha ainda mais importância no contexto do combate à covid-19”, disse.

“A dotação orçamentária liberada pelo governador vai custear os efeitos da pandemia sobre os preços nos insumos, nos contratos de prestação de serviços e aquisições diversas que foram significativamente onerados”, explicou o diretor-executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal, Everaldo De Melo Santos.

