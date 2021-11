80% dos internados com covid são de não vacinados

Desde o início da campanha vacinal, 4.217.644 doses dos imunizantes contra o coronavírus foram aplicados na capital

Pelo menos 80% dos internados por complicações da covid-19 no Distrito Federal são de pessoas não vacinadas. Atualmente, cerca de 91 pessoas (29,6%) estão internadas nos hospitais 15 hospitais públicos ou contratados. A informação foi divulgada pela equipe da Secretaria de Saúde em coletiva de imprensa nesta quinta-feira (11).

Desde o início da campanha vacinal, 4.217.644 doses dos imunizantes contra o coronavírus foram aplicados na capital. Desses, 2.264.093 eram primeiras doses, 1.733.718 segundas doses, 58.363 dose únicas, 152.747 doses de reforço e 8.723 dose adicional. Dessa forma, 87,81% tomou a primeira dose e 69,5% completaram o ciclo vacinal.

Na última segunda-feira (08), o DF recebeu 49.140 doses da Pfizer, sendo 33.930 para segundas doses e 15.210 como reforço. Já na terça, foram recebidas mais 8.190 do mesmo fabricante para terceiras doses. Vale lembrar que a Pfizer é o imunizante recomendado para a aplicação das terceiras doses e o único autorizado para pessoas com menos de 18 anos.

Doses de reforço

A ampliação dos grupos autorizados a tomar a dose de reforço das vacinas contra a covid-19 no Distrito Federal depende da determinação do Ministério da Saúde. Segundo a Secretaria de Saúde da capital, até o momento, os únicos nichos passíveis são idosos com mais de 60 anos, funcionários da saúde e imunossuprimidos.

Atualmente, 161.470 brasilienses tomaram a terceira dose. Vale lembrar que, para reforçar o ciclo de vacinação, é necessário que o intervalo entre a segunda e a terceira dose seja de, no mínimo, seis meses. O mesmo vale para a dose única.