DF tem previsão de pancadas de chuva nesta quinta (14)

Pela manhã e pela tarde, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas

A capital federal amanheceu com chuvas em grande parte das Regiões Administrativas do Distrito Federal. O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) diz que essa vai ser a tendência para essa quinta-feira (14).

Pela manhã e pela tarde, a previsão é de muitas nuvens com pancadas de chuvas isoladas. Na tarde, o vento será fraco e moderado, mas pode ter rajadas, segundo o INMET. Na parte da noite, o tempo segue com muitas nuvens e chuva isolada.

Apesar da chuva, o Instituto prevê que a temperatura mínima será de 20º C e a máxima de 30º C, então os brasilienses podem esperar também um tempo abafado.

Esse panorama também deve acontecer no final de semana, na sexta-feira e no sábado.

Apesar da forte onda de calor no Brasil, a tendência é de chuvas fortes na faixa norte do país, mas as ondas de calor não devem afetar o quadradinho.