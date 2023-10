DF tem alerta amarelo para temporais nesta quinta-feira (26)

Além do DF, o Rio de Janeiro, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também entram no alerta

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quinta-feira (26), um alerta amarelo para o risco de tempestade com granizo para esta quinta e sexta-feira (27) no Distrito Federal. Segundo o instituto, o volume total de chuva pode chegar a 50 mm em 24, com ventos de até 60km/h e queda de granizo em algumas regiões.

Ainda assim, o risco de corte de energia, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos é baixo. Além do DF, o Rio de Janeiro, o Mato Grosso, o Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo também entram no alerta. Para a segurança da população, o Inmet divulgou também uma série de instruções: Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).