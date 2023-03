DF sedia Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo

O Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo 2023 contará com a participação de 324 estudantes atletas nos gêneros feminino e masculino

A partir da próxima segunda-feira (19), o Distrito Federal irá receber o Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo. O evento tem o apoio da Secretaria de Esporte e Lazer do DF (SEL).

As provas serão aplicadas na Divisão de Educação Física do Comando Militar do Planalto. O Campeonato Brasileiro Escolar de Atletismo 2023 contará com a participação de 324 estudantes atletas nos gêneros feminino e masculino, com representantes dos 26 estados e do DF, devidamente matriculados e frequentando curso regular da educação básica.

O secretário de Esporte e Lazer, Julio Cesar Ribeiro, ressalta a importância da integração entre a educação e o esporte no processo inclusivo e no exercício da cidadania: “São dois mecanismos essenciais que permitem a prática dos bons valores; logo, um acaba complementando o outro. Vamos fazer o melhor campeonato escolar de atletismo e fazer da capital federal a porta de entrada para grandes atletas. Estamos de portas abertas”.

Cada estudante atleta poderá participar de no máximo duas provas individuais – corrida + salto; corrida + arremesso ou lançamento ou salto + arremesso ou lançamento.

A cerimônia de abertura será na terça-feira (21), às 19h30, no Bay Park Resort Hotel. O evento vai proporcionar aos estudantes atividades complementares culturais, educacionais e de lazer, como um city tour pelos principais pontos turísticos da capital federal.

As informações são da Agência Brasília