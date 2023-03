DF recebe Clínica Internacional de Nado Artístico

A capacitação incluirá a presença de técnicos e árbitros dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Minas Gerais

O Distrito Federal irá receber, entre os dias 24 e 28 de abril, a Clínica Internacional de Nado Artístico, que oferecerá capacitação atualizada a árbitros, técnicos, atletas, ex-atletas, profissionais da área e estudantes de Educação Física nas novas regras da modalidade esportiva que passam a vigorar em 2023. O evento ocorrerá no Colégio Presbiteriano Mackenzie de Brasília.

A capacitação incluirá a presença de técnicos e árbitros dos estados do Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba e Minas Gerais. Serão 32 horas de curso teórico e prático, conduzidos no colégio.

O principal objetivo da Clínica é fomentar o nado artístico no Brasil, incluindo o DF. A Clínica tem investido em capacitações atualizadas devido às grandes mudanças feitas nas regras do esporte a partir de 2023, com um regulamento praticamente novo.

A Clínica é uma parceria entre o Colégio Presbiteriano Mackenzie de Brasília e a Federação de Desportos Aquáticos do Distrito Federal e está trazendo à nossa capital a renomada palestrante Victoria Montedonico, Presidente do Comitê Técnico da PanAm Aquatic, Juíza Fina A, instrutora e técnica do World Aquatics.

O nado artístico é uma modalidade esportiva olímpica que combina a dança com a ginástica dentro d’água. Conseguir destaque em um esporte pouco divulgado no país pode ser difícil, ainda mais para quem nunca teve tradição no cenário dominado por clubes do Rio de Janeiro e São Paulo. Apesar das dificuldades, Brasília tem superado as expectativas com uma forte representatividade de atletas vencedoras de campeonatos nacionais e internacionais e também participação nas Seleções Brasileira Júnior e Sênior.