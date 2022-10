DF deve ter 23 provas e novos editais em 2023

A expectativa é que sejam realizadas provas para os cargos de auditores de atividades urbanas e de controle interno do Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal (GDF) tem 11 certames com previsão de provas e 12 com estimativa de lançamento de editais para 2023. Os concursos estão previstos na Lei de Diretrizes Orçamentárias do próximo ano.

A expectativa é que sejam realizadas provas para os cargos de auditores de atividades urbanas e de controle interno do Distrito Federal. Na área da saúde, para técnico de enfermagem, vigilantes ambientais e profissionais da atenção comunitária à saúde. Assim como os de especialista em saúde pública e gestão e assistência pública à saúde.

“O concurso público é a melhor forma de trazer as pessoas mais competentes para o serviço público. Precisamos ampliar algumas áreas e reforçar outras para garantir um atendimento melhor para a população, que deve ser o principal foco do governo. Esses concursos garantem que o trabalho será melhor para todos”, afirma o governador Ibaneis Rocha.

Os cargos de atividades previdenciárias e do meio ambiente também estão na lista. Completam a lista dos 11 os certames para planejamento urbano e infraestrutura e de atividades agropecuárias.

Há também a lista com previsão de edital para 2023, em diferentes fases, seja para definição de bancas, seja para elaboração dos editais.

Essa lista contempla oficiais do quadro de saúde e soldados da Polícia Militar, delegado da Polícia Civil, apoio às atividades da Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar, agente de custódia da Polícia Civil, agente de trânsito e especialista de trânsito do Detran, carreira do socioeducativo, gestão e fiscalização rodoviária, Emater e assistência social.

“Nos últimos anos, reforçamos, com vários concursos, o quadro de servidores de diversos órgãos. As carreiras estão recebendo reforços, quantitativos e qualitativos, com a melhoria das condições de trabalho. Para 2023, temos concursos importantes autorizados. As seleções vão permitir o ingresso de novos servidores às estruturas da administração distrital, aprimorando os serviços públicos”, acrescenta o secretário de Planejamento, Orçamento e Administração, Ney Ferraz.

“Os nossos servidores merecem tudo isso e muito mais. Merecem nosso respeito, administração e mais benefícios que vamos continuar implementando para fortalecer as carreiras e reconhecer o trabalho de cada um”, afirma o secretário de Fazenda, Itamar Feitosa.

Desde 2019, a gestão Ibaneis Rocha nomeou mais de 67 mil servidores, entre efetivos e temporários. O GDF conta hoje com pouco mais de 108 mil servidores ativos.

Certames com previsão de provas em 2023

→ Auditoria de atividades urbanas do Distrito Federal

→ Auditoria de controle interno do Distrito Federal

→ Técnico em enfermagem do Distrito Federal

→ Vigilância ambiental e atenção comunitária à saúde do Distrito Federal

→ Atividades previdenciárias do Distrito Federal

→ Atividade do meio ambiente do Distrito Federal

→ Especialista em saúde pública

→ Gestão e assistência pública à saúde

→ Atividade de defesa do consumidor

→ Planejamento urbano e infraestrutura

→ Atividades agropecuárias.

Certames com previsão de edital para 2023

→ Polícia Militar, oficiais do quadro de saúde:

→ Polícia Militar, soldado

→ Delegado de Polícia do Distrito Federal

→ Apoio às atividades policiais civis

→ Corpo de Bombeiros Militar do DF

→ Agente policial de custódia da PCDF

→ Emater

→ Especialista de trânsito (Detran)

→ Agente de trânsito (Detran)

→ Gestão e fiscalização rodoviária

→ Pública de assistência social do DF

→ Socioeducativa do DF.

As informações são da Secretaria de Economia