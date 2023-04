Detran-DF avaliará a possibilidade de readequação de velocidade em vias da cidade

Pedido foi feito pela Rede Urbanidade, que apresentou a necessidade de mudança em reunião com o diretor-geral do órgão de trânsito

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) avaliará a possibilidade de haver uma mudança da velocidade máxima em algumas vias da cidade. A reponsabilidade de procurar meios para essa mudança foi estabelecido em reunião realizada nesta segunda-feira (17) entre representantes da Rede Urbanidade e do órgão de trânsito.

O encontro é resultado do trabalho realizado pela Rede para fomentar a participação da sociedade civil na elaboração e na implementação de políticas públicas para a mobilidade urbana. Segundo o coordenador da iniciativa, promotor de Justiça Dênio Augusto de Oliveira Moura, esse é um tema sensível no Distrito Federal. “Nossa proposta é colocar a sociedade civil organizada à disposição dos órgãos que elaboram a política de trânsito para que possamos enfrentar a questão da velocidade”, afirmou.

Os integrantes da rede apresentaram questionamentos relacionados à atuação do órgão no controle da velocidade: a necessidade de sinalizar e iluminar adequadamente faixas de pedestres e ciclovias; a possibilidade de fiscalização eletrônica por velocidade média; a temporização adequada dos semáforos para travessia de pedestres; os cursos de reciclagem para motoristas infratores; o fechamento da W3 aos domingos; a importância de campanhas de educação para o trânsito.

O diretor-geral do Detran, Marcelo Portela, se comprometeu a avaliar a possibilidade de redução da velocidade máxima em vias que serão apontadas pela Rede Urbanidade. Ele elogiou a iniciativa: “Um país de primeiro mundo se faz com cidadãos engajados em causas que beneficiam a todos. A Rede Urbanidade está de parabéns”, disse.

Todos os participantes enfatizaram a importância da readequação da velocidade para a redução do número de vítimas em sinistros de trânsito e para a melhoria da qualidade de vida na cidade. Pérsio Davison, da ONG Rodas da Paz, lembrou a importância do trabalho conjunto entre os formuladores de políticas públicas: “Para que Brasília possa se tornar referência, precisamos de uma política integrada entre as instituições e os agentes públicos. A sociedade quer ver e participar dessa mudança”.

Renata Aragão, também integrante do Rodas da Paz, lembrou que é preciso coragem para propor iniciativas como essa.“Mudanças requerem vontade política. Esperamos transformações radicais em prol das pessoas e da mobilidade ativa”, afirmou. Para Carlos Cezar Batista, presidente da Associação de Moradores das Quadras 700 Sul, a redução da velocidade máxima em algumas vias é uma necessidade. “Nossa expectativa é que o Detran possa fazer intervenções que melhorem a cidade para todos. Sabemos que a redução da velocidade preserva vidas”.

Nova reunião será realizada para que o Detran-DF possa apresentar os resultados preliminares da avaliação. Além de representantes do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) e do Detran-DF, participaram do encontro integrantes das seguintes instituições: Bike Anjo, Rodas da Paz, Andar a Pé, União dos Ciclistas do Brasil e Associação de Moradores das Quadras 700 Sul.

Iniciativa

A Rede de Promoção da Mobilidade Sustentável e do Transporte Coletivo (Rede Urbanidade), criada em novembro de 2019, é uma iniciativa da Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Urbanística (Prourb) em parceria com estudiosos e representantes de associações e entidades que se dedicam à causa da mobilidade. O grupo tem como objetivo assegurar a participação efetiva da sociedade na elaboração, na implementação e na fiscalização da política local de mobilidade urbana. Além disso, pretende ser um espaço democrático de articulação, discussão e busca de soluções para os desafios existentes nessa área, na perspectiva do desenvolvimento sustentável. Em fevereiro de 2023, foi lançada a primeira edição da Revista Urbanidade, que teve como tema a velocidade.