Detenta da penitenciária feminina do DF escapa durante curso externo

A mulher que deu fuga é Edione Dias Pereira, de 35 anos

Na manhã desta quarta-feira (27), uma detenta que cumpria pena na Penitenciária Feminina do Distrito Federal (PFDF) conseguiu escapar no momento em que participava de um curso fora das instalações de alojamento da prisão.

Informações preliminares indicam que a fugitiva possui um histórico criminal que inclui múltiplas passagens pela polícia, relacionadas a crimes de furto e tráfico de drogas.

Após a fuga, as autoridades penitenciárias do Distrito Federal empreenderam um esforço incansável para localizar a detenta em fuga. Após horas de busca intensa, ela foi encontrada e detida em uma quadra do Lago Sul, pondo fim ao episódio de evasão.