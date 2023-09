Unidade de urgência oftalmológica do HRT é reformada

Local atende pacientes com conjuntivite, pancadas, corpos estranhos nos olhos e outras demandas que exigem tratamento rápido

O setor de urgência oftalmológica do Hospital Regional de Taguatinga (HRT) está de cara nova. O espaço foi ampliado e reformado, dando mais conforto aos pacientes e melhores condições de trabalho aos servidores. O serviço está disponível 24 horas, diariamente, com pacientes encaminhados a partir do setor de emergência.

Diabética, a aposentada Emília de Morais, 56 anos, sentiu a pressão do olho aumentar e buscou ajuda no HRT. O atendimento foi rápido. “O doutor me passou um colírio e disse que estou com indício de catarata”, conta. Agora, ela continuará o acompanhamento na policlínica do hospital.

Em situações como essa, é indicado o serviço de urgência para atendimento, também ofertado no Hospital Regional da Asa Norte (Hran). Em ambos os locais, são acolhidos pacientes com complicações clínicas, terçol, conjuntivites, pancadas nos olhos, corpos estranhos e outras possibilidades.

Para avaliação de grau de óculos, laudos médicos ou encaminhamentos, a orientação é procurar uma unidade básica de saúde (UBS) como porta de entrada. É possível saber qual a UBS de referência a partir da busca por CEP.

Reforma

O serviço de melhorias do setor envolveu melhorias no piso, nas paredes e nos tetos, além de mudanças nos móveis e no sistema de iluminação. Também houve a instalação de uma terceira estação de atendimento, que será utilizada nos momentos de maior fluxo de pacientes, e de uma sala para procedimentos como retirada de pontos.

O setor soma, atualmente, 20 oftalmologistas e duas técnicas de enfermagem, atendendo cerca de 300 pacientes por semana, com picos de até cem acolhimentos em um único dia

O diretor do HRT, Felipe Motinha, destaca a reforma como uma melhora significativa para o paciente. “Já traz uma perspectiva diferente quando se é atendido em um ambiente mais adequado”, pontua.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os servidores também percebem pontos positivos com as mudanças. “O atendimento ficou mais rápido”, elogia o oftalmologista José Alberto de Aguiar Júnior. “O espaço era menor, antes. Melhorou muito para fazermos os atendimentos”, acrescenta a técnica em enfermagem Paula Souza. O setor soma, atualmente, 20 oftalmologistas e duas técnicas de enfermagem, atendendo cerca de 300 pacientes por semana, com picos de até cem acolhimentos em um único dia.

As adequações no HRT são possíveis devido a contratos de manutenção regular assinados pela Secretaria de Saúde (SES-DF) em 2022. Ao todo, a pasta fez um investimento de R$ 74 milhões para garantir o funcionamento de 297 unidades. As contratações agilizam serviços como ajustes de instalações de água e energia, pinturas, reparos de pisos, troca de janelas, entre outras necessidades.

Atualmente, o HRT também promove adequações no setor de oncologia, do telhado e da rede elétrica, além de ter iniciado melhorias em berços e poltronas do pronto-socorro.

Com informações da Agência Brasília