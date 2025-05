Dois homens são presos por exploração sexual de adolescentes em Taguatinga

Dois homens foram presos em flagrante por exploração sexual de adolescentes na tarde desta sexta-feira (30), no Setor de Motéis da CSG, em Taguatinga.

A ação foi realizada por policiais militares do 2º Batalhão da PMDF.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe da RP 22 (SVG) avistou um veículo Toyota Corolla estacionado em frente a um dos motéis da região.

Dentro do carro, um homem conversava com uma adolescente do lado de fora, aparentando ter entre 12 e 14 anos.

Ao ser abordada, ela declarou que estava ali para prestar serviço sexual. O homem confirmou que negociava o programa com a jovem mas achava que ela era maior de idade.

A adolescente informou ainda que estava acompanhada de uma amiga, que já se encontrava em outro motel próximo com outro cliente.

Com o apoio de equipes de reforço e com auxílio dos funcionários do estabelecimento, os policiais conseguiram localizar o segundo suspeito em um dos quartos, acompanhado da outra jovem.

Os dois homens foram detidos no local e encaminhados à 21ª Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado e segue sob investigação.