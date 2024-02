Dengue: saúde terá reforço de 741 prossionais

Para a contratação dos médicos temporários, o GDF irá investir R$ 27,1 milhões, além de mais R$ 48,2 milhões para as demais carreiras

O Governo Federal lançou, nesta quarta-feira (21), uma mobilização nacional para o combate à dengue nas escolas de todo o país. O lançamento da ação ocorreu na Escola Classe Juscelino Kubitschek, no Sol Nascente, e contou com a presença do governador do Distrito Federal Ibaneis Rocha (MDB) e dos ministros da Saúde, Nísia Trindade, e da Educação, Camilo Santana.

Durante discurso, o governador anunciou que a saúde pública da capital irá receber o reforço de 741 profissionais. Desses, serão 200 médicos temporários, 180 técnicos de enfermagem, 156 enfermeiros, 115 agentes comunitários de saúde e 90 médicos especialistas, todos efetivos.

“Assinarei hoje o decreto para a contratação desses profissionais, isso tudo para reforçar o combate à dengue em nossos hospitais, nas nossas tendas, ajudando cada vez mais a população do Distrito Federal”, disse Ibaneis.

Para a contratação dos médicos temporários, o GDF irá investir R$ 27,1 milhões, além de mais R$ 48,2 milhões para as demais carreiras. Os recursos estão garantidos pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2024.

Campanha nacional de combate à dengue

A iniciativa faz parte do Programa Saúde na Escola, reestruturado em 2023, e visa sensibilizar os estados, municípios e o Distrito Federal na luta contra o Aedes aegypti nas unidades escolares. Cerca de 25 milhões de estudantes serão impactados pela ação, em mais de 102 mil instituições públicas de ensino do Brasil.

A mobilização intitulada “Brasil unido contra a dengue: combate ao mosquito nas escolas” ocorrerá durante 20 semanas com atividades lúdicas para sensibilização, gincanas, teatros educativos, oficinas criativas, palestras, murais da prevenção e concursos para engajar crianças, adolescentes e jovens no combate à dengue.

Além disso, o programa vai divulgar guias educativos, podcast, vídeos com participação das comunidades escolares e lives com especialistas para convocar toda a população no enfrentamento ao Aedes aegypti.