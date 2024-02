Carreta quebra no meio da BR-020 e impacta trânsito

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local realizando a sinalização. O guincho já foi acionado para a retirada do veículo da pista

Uma carreta carregada quebrou na faixa do meio da BR-020, em frente ao Condomínio Império dos Nobres, na manhã desta quarta-feira (21).

O acaso impactou o trânsito, que ficou mais lento, além do perigo de acidentes. No momento, a via está coberta por neblina.

Veja o vídeo:

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já está no local realizando a sinalização. O guincho já foi acionado para a retirada do veículo da pista.