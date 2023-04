Delegado do DF recebe o prêmio Melhores do Ano 2022

O prêmio representa um reconhecimento pelos serviços prestados pelo delegado Laércio Carvalho, à comunidade, no Combate à criminalidade

Com cerca de 25 anos de carreira, o delegado chefe da 35ª Delegacia de Polícia, em Sobradinho II, Laércio Carvalho, recebeu na noite desta terça-feira, o prêmio Melhores do Ano 2022. atualmente chefia a 35ª delegacia em Sobradinho II.



Conhecido na Capital Federal por sua atuação no combate à criminalidade, Laércio é especialista em segurança pública, e alcançou destaque em suas palestras e entrevistas em que propõe dicas de como o cidadão pode se prevenir contra crimes, e como proceder no caso de ser uma vítima.



O prêmio representa o reconhecimento ao trabalho e resultados significativos na redução nos índices de violência na região em que Carvalho atua. A cerimônia de premiação ocorreu nesta terça-feira (11), em Brasília, e contou com convidados ilustres da cena Brasiliense.



A premiação ocorre anualmente em Brasília, e reconhece personalidades e instituições que se destacaram em suas respectivas áreas de atuação e que contribuíram para o desenvolvimento do país. Além do delegado de polícia, também receberam o Prêmio Melhores do ano 2022, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha e Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás. Empresários, autoridades e outras personalidades também foram indicados.