STF marca sessão virtual extraordinária para avaliar denúncias sobre 8/1

Ao todo, serão analisadas 100 denúncias: 50 foram apresentadas no inquérito 4921, e outras 50 no inquérito 4922

A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), marcou uma sessão virtual extraordinária de 18 a 24 de abril para analisar denúncias apresentadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra pessoas acusadas de participar dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília.

Ao todo, serão analisadas 100 denúncias: 50 foram apresentadas no inquérito 4921, e outras 50 no inquérito 4922. A pedido da PGR, o STF já autorizou a abertura de sete inquéritos para investigar condutas específicas, como execução material dos atos, financiamento e incitação. Todos estão sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

O inquérito 4921 investiga os autores intelectuais dos atos. Já o 4922 apura as responsabilidades de quem participou da invasão e depredação das sedes dos três Poderes, mas não foi preso em flagrante no dia.

Estadão Conteúdo