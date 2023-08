Defensoria Pública tem 800 atendimentos em Água Quente

A terceira posse popular dos novos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) catalogou 800 atendimentos, entre os vários serviços oferecidos na ocasião.

Instrução sobre vagas em creches e escolas, exames de DNA e ações de execução de alimentos foram alguns dos serviços oferecidos à população no sábado.

A terceira posse popular dos novos servidores da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) catalogou 800 atendimentos, entre os vários serviços oferecidos na ocasião. Durante a ação, a população pôde receber assistência jurídica e psicossocial e orientação de vagas em creches e escolas, além de ter tido acesso a exames de DNA e a ações de execução de alimentos.

O evento ocorreu no sábado (26), das 9h às 16h, na Administração Regional de Água Quente. Representantes dos núcleos de assistência jurídica (NAJs) de execuções penais e de defesa da saúde estiveram no evento para atender a comunidade dentro de suas áreas de competência.

Também participaram da ação a Defensoria Pública da União (DPU), a Companhia de Desenvolvimento Habitacional (Codhab), a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), a Subsecretaria de Políticas de Direitos Humanos e de Igualdade Racial da Secretaria de Justiça e Cidadania (Sejus), o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) da Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes), a Secretaria de Saúde do DF (SES-DF), a Organização Não Governamental Mulheres de Água Quente (Omaq), o Instituto Mulheres Empoderadas e o Instituto Me Ajude a Ajudar (Imaa).

Para o defensor público-geral, Celestino Chupel, as posses populares são extremamente importantes para que os novos servidores tenham contato e estejam mais próximos daqueles que necessitam dos serviços prestados. “A Defensoria Pública do DF deve ser comandada pelos cidadãos; assim, as pessoas que estão ingressando agora no serviço público precisam ter a mentalidade de que devem servir à população”, defendeu.

Posses populares

Ao todo, a DPDF realizará quatro posses populares de analistas de apoio à assistência judiciária. A primeira ocorreu em abril, no Sol Nascente, e contabilizou 105 atendimentos jurídicos, além de 30 psicossociais. A segunda, em São Sebastião, contou com 75 assistências. A quarta será no Arapoanga, ainda sem data definida.

Os eventos são organizados pela Ouvidoria-Geral da DPDF, que, desde o início, articula os serviços prestados à população com as lideranças das regiões administrativas a serem assistidas.