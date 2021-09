Táxi bate em proteção metálica na Epia Sul, próximo à estação do BRT

Cinco pessoas foram levadas ao hospital

Um táxi colidiu com a proteção metálica que fica à beira da pista na Epia Sul, em frente à estação do Catetinho do BRT, sentido Plano Piloto, nesta terça-feira (28). O Corpo de Bombeiros (CBMDF) foi acionado.

Chegando ao local, os bombeiros socorreram as pessoas que estavam a bordo. O motorista, identificado como Sebastião, 43 anos, se queixava de dores no tórax; havia ainda quatro passageiras, de 52, 36, 43 e 38 anos. Todos foram levados ao Hospital Regional de Santa Maria (HRSM) com dores, mas sem gravidade.

A Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.