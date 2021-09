Zoológico de Brasília recebe onças e lobo-guará do MT

Animais foram resgatados em cidades matogrossenses e não possuem capacidade para viver sozinhos no habitat natural por serem filhotes

O Zoológico de Brasília recebeu, na segunda-feira (27), dois filhotes de onça-pintada e um de lobo-guará vindos do Mato Grosso. Os animais passaram pelos cuidados da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) antes da destinação.

Os filhotes foram encaminhados ao Zoológico por terem sido resgatados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema) ainda filhotes e não possuírem capacidade de sobrevivência na natureza. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) intermediou a transferência.

O lobo-guará foi resgatado perto de Cáceres-MT, em uma região de queimada. Ele acabou sofrendo com o fogo, mas não foram encontradas alterações no pulmão e nem queimaduras. As onças haviam sido resgatadas em Juara-MT, debilitadas, mas foram reabilitadas pela UFMT antes de viajarem a Brasília.