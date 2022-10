De outubro a março, serão plantadas 100 mil mudas no DF

Do total, 40% serão de ipê, árvore que tanto encanta brasilienses e turistas com suas flores brancas, amarelas, rosas e roxas

O Departamento de Parques e Jardins (DPJ) da Novacap fará o plantio de 100 mil mudas de árvores nas áreas públicas do Distrito Federal, durante os meses de outubro e março de 2023. Do total, 40% serão de ipê, árvore que tanto encanta brasilienses e turistas com suas flores brancas, amarelas, rosas e roxas.

Ao contrário da época da construção de Brasília, quando a Avenida W3 Sul foi toda arborizada em apenas uma noite, atualmente o DPJ aproveita os meses de seca, de maio a setembro, para avaliar a necessidade de plantio em cada região administrativa.

“Fazemos uma avaliação para determinar as áreas que receberão as mudas na época de plantio”, explica o chefe do DPJ, Raimundo Silva.

O Sudoeste, por exemplo, receberá dez vezes mais árvores do que as que foram arrancadas para a construção do viaduto entre a cidade e a Epia. Segundo Raimundo, em todo o DF existem hoje 5 milhões de árvores, entre frutíferas e ornamentais, todas do cerrado.

“Procuramos as espécies em até 500 quilômetros de distância. Buscamos trazer o melhor para o DF”, destacou o chefe do DPJ.

Proibição

Raimundo Silva alerta a população do DF que é proibido a particulares plantar e realizar poda em áreas públicas da cidade, de acordo com o Decreto nº 39.469/2018. “Quem planta em terreno público está sujeito a responder por crime ambiental. Noventa por cento das árvores que caem no período de chuvas são plantadas irregularmente”, avalia o chefe do DPJ.

A proibição se dá porque o cultivo feito por particulares costuma provocar problemas como plantio de espécies inadequadas ou embaixo de fios de alta tensão e acima de redes de águas pluviais. Com isso, raízes se aprofundam e invadem as redes de água, esgoto, telefone e eletricidade. Há ainda a possibilidade de as copas das árvores invadirem janelas dos apartamentos e casas e interferirem, ainda, nas fundações prediais.

No entanto, os moradores podem sugerir ou solicitar à Novacap que faça o plantio de determinada árvore em sua região. A solicitação será analisada pelo DPJ.

