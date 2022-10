Feira vai oferecer literatura, teatro e shows a estudantes de São Sebastião

O evento apoiado pelo Fundo de Apoio à Cultura do DF será realizado na Biblioteca do Bosque, nos próximos dias 11 e 12

A Biblioteca do Bosque, em São Sebastião, realiza nos próximos dias 11 e 12, terça e quarta-feira, a quarta edição da sua Feira Literária (Flib), com programação voltada para as crianças, que no dia 12 comemoram sua data. Além de peças de teatro, contação de histórias e apresentação circense, desta vez a feira contará com uma novidade: a presença, na tarde do dia 11, de 150 crianças do sexto ano do Centro de Ensino Fundamental (CEF) do Bosque, localizado próximo à biblioteca. O evento conta com recursos de R$ 38 mil do Fundo de Apoio à Cultura (FAC), utilizados no pagamento de cerca de 50 pessoas que vão trabalhar na feira e na contratação de produtos de recreação para o evento.

A diretora do CEF do Bosque, Priscila de Jesus, disse que as crianças estão ansiosas. “Será uma boa oportunidade para elas mergulharem no mundo da literatura”, disse. Priscila destacou que os alunos, principalmente os que ainda não conhecem a Biblioteca do Bosque, estão adorando a ideia do passeio.

A biblioteca foi criada há 18 anos por Dilma de Fátima Borges e seu marido Sebastião José Borges, na garagem da casa do casal, com o objetivo de proporcionar um espaço cultural para as crianças de São Sebastião. No início, ganharam uma estante, uma prateleira e alguns livros de um amigo que tinha experiência na montagem de bibliotecas. De lá para cá, o acervo cresceu. Hoje são 10 mil títulos e um trabalho intenso junto à comunidade. A Biblioteca do Bosque funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e empresta os livros de seu acervo à comunidade local.

Para a quarta edição da Feira Literária, Dilma resolveu convidar a escola, com o objetivo de proporcionar uma diversão a mais para as crianças nas comemorações do dia 12 de outubro. “Teremos pintura de rosto, teatro, contação de histórias e apresentação de circo”, antecipa.

Programação

Dia 11 (terça)

→ Horário: 14h às 19h

→ Isabela Leda e Vinícius Borba (escritores)

→ Cia Ludocerrado (contação de histórias)

→ Amanda alves (música)

→ Trupe di Rocha (circo)

→ Cia Fábula – O Baú do Tesouro (teatro infantil)

Dia 12 (quarta)

→ Horário: das 14h às 19h

→ Velho do Cerrado e José Garcia Caianno (escritores)

→ Cia Ludocerrado (contação de histórias)

→ João Marcos & Thiago (música)

→ Trupe di Rocha (circo)

→ Cia Fábula – As Aventuras de Júlio e Bia (teatro infantil)

Com informações da Agência Brasília