Em seu segundo mandato, Ibaneis quer focar na saúde

Segundo Ibaneis, se não fosse a pandemia, o DF teria um maior investimento em hospitais e contratação de funcionários

Reeleito como governador do Distrito Federal ainda no 1º turno, Ibaneis Rocha (MDB) participou de entrevista na Globo na manhã desta quarta-feira (5) para falar sobre o segundo mandato. No último domingo, o político recebeu 50,30% dos votos.

A principal questão acerca do primeiro governo Ibaneis foi a saúde. O político assumiu o cargo em 2019, e basicamente dois anos de seu mandato – 2020 e 2021 – foram marcados pela covid-19.

Perguntado sobre qual teria sido o maior erro de seu governo, Ibaneis disse: “Não posso dizer que errei. Eu ainda considero a saúde o principal problema que nós temos na cidade, mas era pra ter sido resolvido se não fosse a questão da pandemia”, disse ele.

Ibaneis afirmou que, só na pandemia, foram quase R$ 3 bilhões investidos, e que com esses recursos, o GDF teria as condições necessárias para a construção dos hospitais que a cidade precisa e também conseguiria a contratação de mais profissionais.

“Nosso foco agora será a saúde. Vamos expandir a rede de hospitais no DF, informatizar tudo, e isso já está sendo conversado com a secretária Lucilene. Vamos contratar mais profissionais e construir três hospitais, duas Unidades de Pronto-Atendimento (UPA) e pelo menos 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS)”, completou o governador.

Sobre o prazo, Ibaneis espera que tudo esteja funcionando em no máximo dois anos, e disse que já está trabalhando com os projetos para que as licitações sejam apresentadas logo no começo do novo mandato, com o orçamento de 2023 liberado.