Atento ao período de chuvas, governo reforça ações de limpeza das cidades

O GDF Presente e a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) estão trabalhando em todas as regiões administrativas do Distrito Federal, focando a prevenção de entupimentos e alagamentos comuns no período chuvoso que se aproxima. Nas últimas semanas, todas as bocas de lobo das Asas Sul e Norte já foram limpas.

Nesta terça-feira, 4, durando reunião realizada pela Secretaria de Governo (Segov) com outros órgãos do GDF, a limpeza de bueiros foi um dos itens tratados como essenciais para a manutenção e conservação das cidades, que deve ser reforçado na estação das chuvas.

Segundo o secretário-executivo das Cidades, Valmir Lemos, o governo trabalha com prioridades, e agora é necessário fazer a limpeza das cidades articuladamente com os órgãos envolvidos.

“Não estamos encerrando um ano, mas dando continuidade a um trabalho iniciado há três anos e meio. Zeladoria é um trabalho contínuo. Temos aqui representantes das secretarias de Administração Penitenciária (Seape), de Agricultura (Seagri), Novacap, Detran, administrações regionais. É uma articulação institucional que se faz necessária. Olhem para a regional com muito carinho e muito critério. Aquilo que vocês realmente entenderem que é necessário e fundamental que seja feito agora, passem aqui para nós”, disse o gestor.

A manutenção das faixas de pedestres também integra o rol de ações elencadas como importantes para as próximas semanas. O trabalho já começou a ser feito: até o momento, 450 faixas foram lavadas para retirada de camadas de sujeira que tira a visibilidade da pintura.

De acordo com o gerente de Engenharia do Detran, Bruno Aurélio, o trabalho é feito com hidrojato e manualmente com vassouras. “Vamos continuar com as lavagens até que venham as chuvas de maneira contínua. Após o período chuvoso, será feita a reforma das faixas”, explicou.

Poda e roçagem, coleta de entulho, reforma de calçadas, ações para tapar buracos, recapeamento asfáltico e recuperação de estradas rurais foram ações abordadas na reunião e serão estratégicas para os órgãos, com a colaboração dos polos do GDF Presente e equipes do projeto Mãos Dadas, da Seape.

Foto: Divulgação/Segov

Para a estruturação do trabalho e mais eficiência das equipes, o subsecretário de Desenvolvimento Regional e Operações nas Cidades, Flávio Araújo de Oliveira, solicitou que as administrações façam um levantamento e informem qual o apoio necessário para as ações de limpeza. “É necessário um planejamento prévio de cada RA para que possamos incluir no cronograma e otimizar o serviço”, disse.

Parcerias e ações articuladas

O trabalho de zeladoria foi recentemente reforçado com o aumento de reeducandos do Mãos Dadas, que passou de seis para dez equipes. Eles trabalham de acordo com o cronograma dos polos do GDF Presente nas cidades.

“Estamos hoje com 100 pessoas na rua trabalhando, um feito inédito para nós da Seape. Temos um projeto para reforma de parquinho e praças. Será uma mão de obra mais especializada, com pedreiros e serralheiros”, informou o gerente de Obras e Reparos da Seape, Hugo Alexandre de Azevedo.

O reforço das ações vem também da Novacap que está licitando e vai disponibilizar, em breve, mais de 10 mil tampas de bocas de lobo e outros materiais de drenagem. A companhia ​vai atuar em três frentes: com obras diretas, empresas contratadas e fornecendo material para as administrações regionais. Além disso, vai capacitar reeducandos da Seape para operarem com os rolinhos de compactação, usados nas operações para tapar buracos.

“Antes eram apenas seis máquinas da Novacap. Hoje são mais 33 rolinhos de compactação disponíveis, um em cada região. Com o novo treinamento que vamos fazer, as equipes estarão reforçadas”, disse o diretor do Departamento de Transporte e Manutenção do órgão, Rodolpho Diego Tavares Moreira.

*Com informações da Agência Brasília