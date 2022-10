Ibaneis declara apoio a Bolsonaro no 2º turno

Reeleito ainda no 1º turno com 50,30% dos votos, Ibaneis desde o começo demonstra apoio à reeleição de Bolsonaro, que venceu no DF

Governador reeleito do Distrito Federal, Ibaneis Rocha tomou café da manhã nesta quarta-feira (5) com Bolsonaro e declarou apoio à sua reeleição. Também esteve presente no Palácio da Alvorada o candidato a governador do Rio Grande do Sul, Onyx Lorenzoni.

“Durante minha campanha, ressaltei em todos os momentos a importância do governo federal na realização das grandes obras aqui no DF. Nada mais natural que esse apoio, agora, no segundo turno ao presidente Bolsonaro”, afirmou Ibaneis.

Reeleito ainda no 1º turno com 50,30% dos votos, Ibaneis desde o começo da campanha eleitoral demonstra apoio à reeleição de Bolsonaro, que venceu no Distrito Federal com 51,65% dos votos.

“É um apoio que vai de coração. Vamos correr às ruas do Distrito Federal com a população, em especial a mais carente, para que consigamos os votos para reeleger o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma parceria efetiva e nós vamos trabalhar muito para reeleger o senhor”, completou o governador.

Ibaneis é o quarto governador a apoiar a reeleição de Bolsonaro. Antes dele, Cláudio Castro (PL), do Rio de Janeiro, Romeu Zema (Novo) de Minas Gerais, e Rodrigo Garcia (PSDB), de São Paulo, também declararam apoio ao candidato do PL.

Bolsonaro agradeceu o apoio: “Fechamos um acordo aqui. Ele estará junto comigo por ocasião da reeleição, como já esteve durante a campanha, e vem confirmar agora esse apoio”, finalizou.

O 2º turno será realizado no dia 30 de outubro. No último domingo (2), Lula saiu na frente com 48,43% dos votos, enquanto Bolsonaro recebeu 43,20%. Agora eles correm atrás de apoio de outros partidos e candidatos.