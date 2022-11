Curso online de circo e teatro recebe inscrições até terça (29)

A formação gratuita, que conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), oferece 100 vagas e vai até o dia 22 de dezembro

No dia 5 de dezembro, terão início as aulas online da Escola Sócio Criativa Capacita, que oferecerá aprendizado de circo e teatro.

O idealizador do projeto, Arthur Kamadeva, informa que os cursos começaram em 2018 e, durante a pandemia da covid-19, foi criada a versão a distância. Kamadeva garante que é possível aprender técnicas de circo de maneira online.

“No curso de parada de mão, é possível acompanhar o desempenho dos alunos pelo vídeo”, garante.

A formação gratuita, que conta com apoio do Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal (FAC), oferece 100 vagas e vai até o dia 22 de dezembro. Do total de vagas, 60 são para moradores do DF e o restante para os demais estados. As inscrições devem ser realizadas por meio deste formulário até a próxima terça-feira (29), às 18h.

Na grade da programação, estão previstos três cursos de capacitação, com cargas horárias de 20h cada; duas oficinas, com duração de 4h e 6h; e um debate sobre o mercado de trabalho dos artistas, com duração de duas horas. Os três cursos são: Caminhos de uma Comicidade Negra, de palhaçaria, com a professora Cibele Mateus; Parada de Mãos, aprendizado de circo, ministrado por Arthur Marques; e Poéticas da Dramaturgia Circense, com Diocélio Barbosa.

Em relação às oficinas, a primeira delas tem como tema Truques nas Pernas de Pau, com o professor Davi Maia. A capacitação é destinada a quem já tem experiência com o instrumento. Na oportunidade, serão apresentados truques com ritmos, acrobacias, dança e movimento, além da introdução a saltos, com uma ou duas pernas.

Já a segunda é Criação de Portfólio, com a professora Letícia Martins. A oficina apresenta instrumentos para a organização de material artístico, em formato ideal para inscrição em festivais e editais, bem como venda de espetáculos, projetos independentes etc. Será abordada desde a criação de portfólio, os tipos, o passo a passo da execução, chegando à análise do material.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O debate Circo Teatro, com duração de duas horas, servirá para discutir o mercado de trabalho, os espaços e as políticas públicas. Kamadeva afirma que está otimista e acredita que todas as vagas ofertadas do evento serão preenchidas.