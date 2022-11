Chuva continua no DF pelos próximos dias

Um alerta do Inmet indica a possibilidade de chuvas intensas com rajadas de ventos na capital do país

Elisa Costa

Choveu muito no Distrito Federal nos últimos dias, e de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), ainda vem mais! O instituto emitiu, nesse domingo (27), um alerta para chuvas intensas na região e a previsão é que chova na capital da República de segunda-feira (28) até o próximo final de semana, dia 4 de dezembro. O céu fechado com nuvens se mantém, sendo que ainda há chance de trovoadas e rajadas de ventos que podem chegar a 60 km/h. Mesmo que o sol apareça nas primeiras horas do dia, a chuva deve começar no período da tarde em pontos isolados por todo o DF.

No final de semana, a umidade do ar chegou a 90%, o que ajuda a amenizar os efeitos da estiagem, contudo, a chuva de 30 a 60mm/h causou cortes de energia, queda de galhos e alagamentos. Para essa segunda-feira (28), a máxima é de 27ºC e mínima de 17ºC, sendo que a chance de chuvas é de mais de 70%. Na terça-feira (29), a temperatura máxima desce um pouco, e ficará em 25ºC, com mínima de 17ºC. Na quarta-feira (30), as temperaturas ficam estáveis, na quinta-feira (1º), a máxima volta para os 27ºC. Ao longo da semana, a umidade relativa do ar estará entre 50% e 95%.

Esse clima permanece em Brasília há pelo menos três semanas e em alguns locais foi registrado até mesmo chuva de granizo. As tempestades geraram transtornos em regiões como Plano Piloto, no Lago Sul, Gama, São Sebastião, Vila Planalto e Ceilândia. Vale lembrar que, só nos primeiros 16 dias de novembro a capital superou a média prevista de chuvas para todo o mês, com 310 milímetros. Segundo o Inmet, Planaltina foi a cidade que mais registrou precipitação neste mês. Além do DF, vai continuar chovendo no Norte, Nordeste, Sudeste e no litoral do Sul do País.