Veja as ocorrências do fim de semana no DF

Ainda na manhã de domingo (27), os policiais do Batalhão de Choque prenderam um libanês foragido da justiça no Setor Hoteleiro Norte

Elisa Costa

[email protected]

Trabalho de parto no centro de Brasília

Às 10h40 de ontem, uma mulher que estava em trabalho de parto foi escoltada pela equipe do BPTran para conseguir chegar até o Hospital Universitário de Brasília (HUB). Ela estava com o marido no carro, um Renault Kwid, a caminho do hospital, quando o homem achou que não daria tempo de chegar até lá e decidiu pedir ajuda aos militares que estavam na altura do CONIC. A equipe abriu caminho pelos bloqueios que fechavam as vias para uma maratona e conseguiram chegar a tempo para o atendimento e parto no hospital. “Posteriormente, o futuro pai agradeceu a equipe o apoio da PMDF naquele momento crítico em que se encontrava sua esposa”, contou a corporação em nota.

Foragido

Ainda na manhã de domingo (27), os policiais do Batalhão de Choque prenderam um libanês foragido da justiça no Setor Hoteleiro Norte. O criminoso de 76 anos ainda tem que cumprir mais sete anos de prisão por violação sexual mediante fraude, assédio sexual e crimes ocorridos no DF. Junto com ele estavam dois simulacros de arma de fogo – ou arma falsa. Ele foi levado à 5ª Delegacia de Polícia para dar continuidade no cumprimento da pena.

Disparos no Gama

Por volta das 19h20 desse sábado (26), policiais do 26º Batalhão de Santa Maria prenderam dois homens de identidade não divulgada, após ouvirem três disparos de arma de fogo no Setor de Indústria QI 2, no Gama Leste. Um veículo Honda Civic com três pessoas foi avistado, e quando a polícia se aproximou, um dos ocupantes arremessou um revólver calibre 38 para fora do carro. “De imediato foi dada a ordem para parar o veículo a alguns metros a frente. No interior haviam três ocupantes do sexo masculino e com eles nada de ilícito foi encontrado”, contou a Polícia Militar do DF (PMDF). Ao serem questionados sobre a arma, um dos suspeitos confessou a propriedade do objeto e dos disparos realizados. Todos foram levados para a 20ª DP e o autor dos tiros, um homem de 29 anos, foi autuado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Morte e nascimento

Uma jovem de 17 anos deu à luz a um bebê do sexo feminino dentro do pátio do 2ª Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), em Taguatinga, na manhã de sábado (26). A mãe chegou ao local com fortes contrações e lá a equipe de emergência pré-hospitalar a levou para dentro de um dos veículos de resgate. Com oito meses de gravidez, a jovem entrou em trabalho de parto ali mesmo, com o auxílio de quatro bombeiros: “A criança e a mãe receberam todos os cuidados protocolares”, contou o corpo. Depois foi encaminhada para o Hospital Regional de Taguatinga (HRT).

No mesmo dia, o Corpo de Bombeiros foi acionado às 7h da manhã, após um popular informar que havia encontrado o corpo de um homem às margens do Lago Paranoá, próximo à Ponte JK. Uma lancha e uma viatura terrestre se dirigiram ao local, mas a vítima já não tinha sinais vitais. Rubens Novaes tinha 19 anos, era militar da Marinha e morava no Sol Nascente. Segundo a mãe do jovem, ele estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (25), e de acordo com informações de pessoas próximas, se dirigiu sozinho até o lago. Naquele mesmo dia, a corporação fez uma busca pelas redondezas da ponte, mas não o encontraram. O caso será investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

Investigação

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A PCDF iniciou uma investigação a cerca de um detento de 22 anos, que foi encontrado morto dentro de uma cela do Departamento de Polícia Especializada (DPE), por volta das 17h de sexta-feira (25). A morte foi comunicada pelos companheiros de cela do rapaz e constatada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que chegou pouco tempo depois. Ele havia sido preso no mesmo dia por investigadores do Recanto das Emas e apresentava dores abdominais. Segundo a polícia, ele foi atendido e medicado pela UBS da Divisão de Controle e Custódia de Presos (DCCP), no complexo da PCDF, e depois foi encaminhado para a cela onde esperaria pela audiência de custódia.