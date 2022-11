CBMDF faz corte de árvore emergencial

A árvore tinha aproximadamente 20 metros de altura, e estava localizada na Vila Sossego, próximo ao viaduto da Candangolândia

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado, neste domingo (27), para fazer um corte emergencial de uma árvore na Candagolândia.

Chegando ao local, ficou constatado pelos militares que havia comprometimento da raiz da árvore, o que poderia ocasionar sua queda, provocando inúmeros estragos.

De pronto, as guarnições adotaram as táticas e técnicas necessárias para realização do corte com segurança.

Após a queda, direcionada para um barranco, o tronco foi estabilizado para evitar o risco de rolamento, possibilitando seu corte, seguro, em partes menores.

A operação contou com o apoio da Defesa Civil e da PMDF, que precisou interditar a pista no momento da queda, pois existia a possibilidade de galhos atingirem a rodovia.

Devido ao tamanho da árvore, a operação de divisão do tronco em partes menores continuará no dia seguinte (28/11/2022).