Curso gratuito de comércio digital abre matrículas

As aulas começam dia 7 de março, em Ceilândia/DF, e são direcionadas para empreendedores ou para quem deseja montar um negócio

O comércio digital está cada vez mais rápido e, atualmente, quase tudo pode ser resolvido com apenas um “click”. O programa Laboratório de Vendas vai ensinar o que o pequeno empresário precisa saber para impulsionar vendas e saber se posicionar no mercado digital.

As aulas começam no dia 07 de março, sempre de segunda a sexta-feira, das 18h30 às 21h, durante quatro semanas, na Quadra CNM 01, BLOCO H, 2º andar, sala 204- prédio do Cartório. O curso é gratuito e indicado para pessoas que querem vender, inovar ou mesmo criar uma marca autêntica, humana e com alto engajamento.

São mais de 100 horas de conteúdos, divididos em 5 módulos voltados para temas de Marketing Digital, Administração com foco no E-commerce, Logística Empresarial, Contabilidade, Finanças e Direito do Consumidor.

Para se inscrever, basta acessar https://laboratoriodevendas.com/ e preencher o formulário. Todos os alunos que completarem 80% das horas aulas e pelo menos uma atividade complementar ganharão certificado.

O projeto

O Laboratório de Vendas é uma parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal e visa executar políticas públicas para capacitar e formar pessoas para atuarem no comércio digital. A ideia é facilitar a entrada de novas empresas e negócios em e-commerce e vendas online de maneira coordenada e qualificada.

Para mais informações: Carla – (61) 98142-7677