PCDF prende acusado de roubo em bar de Planaltina

Um homem de 34 anos, acusado de assaltar, foi preso pela equipe de investigação da 16ª DP, durante a madrugada desta terça-feira (8). O roubo ocorreu no final do ano passado, em um bar bastante conhecido e frequentado pelos moradores na região de Planaltina.

Segundo as autoridades, o roubo ocorreu no estabelecimento localizado na Avenida Independência, próximo à Vila Nossa Senhora de Fátima. O criminoso foi rapidamente identificado como morador do bairro Estância Mestre D`armas, de alta periculosidade e com passagens policiais.

Os policiais cumpriram o mandado de prisão na residência do acusado. Nas buscas, foi localizada a jaqueta que o criminoso vestia na ocasião do roubo, fato comprovado por meio de imagens do circuito interno do bar. Na DP, as vítimas reconheceram o suspeito como o responsável pelo assalto ao bar.

Cumpridas as formalidades legais, o homem foi recolhido à carceragem da PCDF, onde permanece à disposição da Justiça.