Governador acelera entrega de obras no DF

Em cerimônia de inauguração, o governador do DF reiterou que o importante é que “nenhuma criança fique fora da escola”

Elisa Costa

O Governo do Distrito Federal (GDF) entregou nessa terça-feira (08), mais uma unidade do Centro Interescolar de Línguas (CIL) e a Coordenação Regional de Ensino, na cidade de São Sebastião, em solenidade no núcleo rural da região. O evento contou com a presença de autoridades locais e do governador Ibaneis Rocha (MSB), que lembrou: “Nós vamos investir muito na educação de São Sebastião para que nenhuma criança fique fora da escola”.

Alan Valim, administrador regional de São Sebastião, usou a palavra para demonstrar satisfação: “Felicidade por estar aqui entregando uma obra de relevância para a população. […] Ao longo do tempo tivemos a pandemia, mas o governador falou: Educação é prioridade, precisamos ocupar esse espaço com escola. A administração ajudou com a pavimentação, sinalização, e agora foi feito e está funcionando. Pode ser que a escola não seja a mais próxima da sua residência, mas em São Sebastião, nenhuma criança vai ficar fora”.

Hélvia Paranaguá, secretária de Educação do DF, já foi professora na região e ressaltou o carinho que tem pelo local: “Isso aqui é motivo de muita comemoração, você pegar um albergue e transformar num centro de ensino. O espaço está maravilhoso, tenho um carinho enorme por São Sebastião, fui professora aqui. É para vocês estudantes que nós trabalhamos, quem cuida dos meninos é o governador e a secretária, é para as crianças que estamos construindo uma educação pública forte e de qualidade.

O presidente da Câmara Legislativa do DF, deputado Rafael Prudente, comemorou a entrega pois agora “a regional deixa de pagar aluguel, temos o CIL prometido”, comentou. “Foi assim que foi feito em Planaltina, agora aqui, um centro pode atender em torno de 3,5 mil alunos. Quero fazer um pedido para que ainda esse ano seja entregue um centro de ensino infantil para São Sebastião”, apelou o parlamentar.

Durante a solenidade, foi anunciado que nos próximos dias será feita a licitação para a revitalização da Avenida Nacional, e ainda é planejada a construção de um hospital regional para a cidade. O governador Ibaneis ainda lembrou aos jornalistas que haverá também a entrega de pelo menos mais três escolas na região e uma Unidade Básica de Saúde (UBS). “A população aqui cresceu muito e temos que ter uma atenção muito grande. Há muitas áreas que precisamos regularizar, como é o caso do Rabo do Peixe e Morro da Cruz, que já está em processo”, finalizou.

Concursos no DF

Diante do anúncio de novos concursos no DF, o governador Ibaneis explicou como funcionará a dinâmica quando questionado sobre uma previsão de contratação: “O concurso da polícia tem um prazo de preparação muito grande, e isso varia de acordo com cada concurso. A expectativa é que sejam abertos e realizados no menor prazo possível, porque precisamos de servidores públicos qualificados”.