PCDF fecha dois estabelecimentos que serviam como pontos de venda de drogas e jogos de azar em Santa Maria

Na quarta-feira (24), a Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), por meio da 33ª Delegacia de Polícia, realizou uma operação em Santa Maria, resultando no fechamento de dois estabelecimentos comerciais que serviam como pontos de venda de drogas e jogos de azar ilegais.

No primeiro local, situado na CL 316 de Santa Maria/DF, os policiais encontraram seis máquinas caça-níqueis e 88 porções de cocaína prontas para serem comercializadas. Um montante de R$ 2,8 mil em espécie também foi apreendido. As drogas estavam escondidas sob uma das máquinas de jogo. Vale ressaltar que o proprietário do estabelecimento já tinha sido preso por tráfico de cocaína em 2017.

No segundo ponto, localizado na loja ao lado, os agentes também descobriram a prática de tráfico de drogas (crack) e apostas ilegais de jogo do bicho. Além disso, foi apreendida uma quantia de R$ 1.055,00 em dinheiro proveniente de atividades ilícitas.