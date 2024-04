Crianças participam de blitz educativa contra incêndios ambientais

A época de seca se aproxima e com ela entramos na iminência dos incêndios florestais que tanto prejudicam a flora, a fauna e toda a população. Para conscientizar os adultos, nada melhor do que as crianças. Por isso, a Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal do Distrito Federal (Sema-DF) realizou a primeira Blitz Educativa de Prevenção a Incêndios Florestais, nesta sexta-feira (26), na BR-020, em frente ao Posto Itiquira, em Planaltina.

Participaram do evento 20 estudantes do 4º ano do Centro de Ensino Fundamental Nossa Senhora de Fátima, de Planaltina. As crianças estavam animadas e, apesar de certa timidez de algumas, deram o recado aos 450 motoristas que foram abordados na ação, parte do Plano de Prevenção de Combate a Incêndios Florestais (PPCIF) da Sema.

Pedro Jorge de Carvalho Ferreira, 10 anos, disse que estava muito envergonhado por “falar com pessoas que nunca vi na vida”. “Mas valeu a pena falar sobre educação ambiental porque mexer com fogo não é brincadeira. Tem que ter muito cuidado com as plantas e os animais”, disse. Assim como as outras crianças, ele também pôde dar uma volta no carro dos bombeiros. “Foi muito legal e quero participar de novo”, ressaltou.

Já Isabela Vieira Marçal, de 9 anos, disse que gostou porque fez “coisas divertidas e teve experiência do que a gente pode ser quando crescer”, contou, se referindo ao Corpo de Bombeiros e às polícias Militar e Rodoviária Federal, que participaram da ação. Mas ela não esqueceu o motivo da blitz. “Vou ficar de olho em todo mundo para proteger o meio ambiente”, garantiu.

As lições aprendidas também serão levadas para a vida por Henrique Araújo, de 10 anos. “É legal porque a gente tá cuidando da natureza. Falamos para eles (motoristas) que não pode jogar cigarro pela janela do carro, nem latinha e fazer fogo no mato”, reforçou o estudante.

Motoristas aprovam iniciativa

Não foram só as crianças que gostaram da iniciativa. Os adultos tiraram alguns minutos do dia para receber as orientações passadas pelas crianças e aprovaram a ação. Moradora de Ceilândia, Célia Janaína Gomes da Silva, 42 anos, acredita que a educação ambiental a partir das crianças é muito eficiente. Afinal, elas realmente ficam de olho e monitorando as atitudes dos adultos.

“É um trabalho excelente. As crianças levam esse conhecimento para os pais e ficam em cima para ver se a gente está fazendo. É uma iniciativa realmente muito boa”, elogiou.

O estudante de engenharia Caio Braga, de 19 anos, mora na Asa Sul e também aprovou a abordagem. “É muito importante. As queimadas prejudicam muito todo mundo e esse trabalho de conscientização é muito importante”, observou.

Opinião compartilhada pela diplomata francesa Marina Mayavx Adie, de 34 anos e moradora do Lago Sul. Ela estava com o companheiro e os três filhos de 5, 3 e 1 ano e gostou da blitz. “Acho muito boa a sensibilização das crianças”, disse.

Conservação do Cerrado

A coordenadora do PPCIF, Carol Schubar, explica que o objetivo é orientar as crianças e a sociedade sobre a importância de conservação do nosso Cerrado. Ela ressaltou que a maior parte dos incêndios florestais são causados pelo comportamento das pessoas. “Por isso, é importante não colocar fogo em restos de poda e lixo ou para a abertura de pastagem e limpeza de terreno”, exemplificou.

De acordo com a coordenadora, esta foi a primeira blitz do ano e mais três serão realizadas pelo DF. A ação acontece desde 2016 e escolha de Planaltina para iniciar este ciclo se deve ao fato de a região abrigar a maior área de preservação ambiental do DF, a Estação Ecológica de Águas Emendadas.

Carol Shubar explica que a ideia de envolver as crianças é por elas serem muito atuantes. “As crianças são os verdadeiros multiplicadores da ação. Com isso, a gente abrange não apenas o local (onde é realizada a blitz), mas toda a sociedade. E quando a termina, temos o reconhecimento das crianças. Muitas dizem que nunca vão esquecer esse dia. É a maior gratificação que temos”, afirmou.

A secretária executiva da Sema-DF, Eleutéria Guerra, ressalta que as crianças sempre levam a informação para dentro de casa. “Se a gente ensinar os valores de preservação ambiental agora, estamos educando também as gerações futuras”, afirma.

O presidente do Instituto Brasília Ambiental (Ibram), Roney Nemer, reforçou a importância da educação ambiental logo cedo para conscientizar os pequenos desde cedo. “São hábitos simples que tanto nos ajudam a preservar o meio ambiente e a vida no DF”, avaliou Nemer.

A organização do fluxo e abordagem dos motoristas ficou por conta da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Também participaram da blitz o Corpo de Bombeiros, o Batalhão de Polícia Militar Ambiental, a Caesb, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama) e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), totalizando cerca de 30 servidores.

As próximas blitzes serão realizadas no Lago Oeste, em 10 de maio; no Jardim Botânico, em 5 de junho; e na Floresta Nacional de Brasília, em data a ser definida. No total, cerca de 100 crianças devem participar das ações.

As informações são da Agência Brasília