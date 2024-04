Dupla é condenada por tortura e homicídio de homem com TEA em Santa Maria

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) condenou dois homens a, se somados, mais de 40 anos de prisão pelos crimes de tortura, homicídio e corrupção de menores.

Segundo o Ministério Público do DF e Territórios (MPDFT), por meio da Promotoria de Justiça Criminal, Vinícius Carvalho de Sousa e Richard Wallace Borges de Oliveira assassinaram, com ajuda de um adolescente, um homem com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Em agosto de 2022, o trio esfaqueou a vítima, além de atacá-la com um capacete, uma torneira e uma chave de roda. De acordo com a denúncia, os criminosos ainda teriam arrancado um dos olhos e parte da orelha do jovem, “o que causou nela intenso e desnecessário sofrimento, revelando brutalidade fora do comum em contraste com o mais elementar sentimento de piedade à vida humana”.

Segundo o processo, no dia anterior ao crime, a vítima estava em um bar com Vinícius e Richard e já era maltratado pela dupla ali. No dia seguinte, o jovem foi até a casa dos homens com o adolescente, onde foi atacado de surpresa.

Após o crime, o trio arrastou o corpo da vítima pela rua, momento em que foram vistos por testemunhas. O cadáver foi deixado em via pública, a poucos metros da casa dos condenados onde a vítima foi morta, sendo localizado pelos vizinhos.

Sendo assim, o Tribunal do Júri de Santa Maria aceitou todas as qualificadoras propostas pelo MPDFT de crime praticado, com emprego de tortura, o que dificultou a defesa da vítima.