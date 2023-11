Corpo é encontrado carbonizado em Samambaia

O método usado é conhecido como “micro-ondas”, amplamente utilizado por facções criminosas para carbonizar corpos dentro de pneus em chamas

A 26ª Delegacia de Polícia de Samambaia está investigando um caso de homicídio em que uma pessoa foi encontrada completamente carbonizada em um terreno baldio próximo à quadra 427, em um local conhecido como Lixão do Gatomé, em Samambaia.

A vítima foi aparentemente submetida ao cruel método conhecido como “micro-ondas”, amplamente utilizado por facções criminosas para carbonizar corpos dentro de pneus em chamas, tornando a identificação praticamente impossível devido ao intenso calor das labaredas.

As equipes do Instituto de Criminalística (IC) da Polícia Civil estiveram no local para realizar a perícia, e algo incomum chamou a atenção dos investigadores. Dois cães não saíam do lado dos restos mortais carbonizados e exibiam um comportamento aflito. A suspeita inicial é de que esses animais possam ter pertencido à vítima.