Três Pessoas São Atropeladas na SQS 303

Três pessoas foram atropeladas na noite de ontem, por volta das 21h56, na entrada da Super Quadra Sul 303, em Brasília. O incidente mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que chegou ao local com três viaturas para prestar socorro às vítimas.

Segundo informações do CBMDF, as vítimas, identificadas como N.S.A.A., de 38 anos; E.M.S., cuja idade não foi informada; e W.F., de 43 anos, estavam em uma lanchonete na calçada da quadra quando foram atropeladas por um veículo Hyundai/HB20 de cor preta. O carro estava na entrada da garagem de um dos edifícios da região.

Apesar do susto, as vítimas estavam conscientes e orientadas no momento em que os bombeiros chegaram ao local. Elas se queixavam apenas de dores no corpo, sendo imediatamente atendidas e transportadas ao hospital para avaliação médica.

O condutor do veículo, identificado como M.S.B., de 42 anos, foi avaliado no local pelas equipes de resgate e não apresentava ferimentos graves, dispensando assim a necessidade de transporte hospitalar.

As circunstâncias do acidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades competentes.