Mulher é presa por tentativa de homicídio após esfaquear companheiro em São Sebastião

O homem apresentava múltiplos ferimentos nos braços e nas costas

Uma mulher foi detida em flagrante no início da madrugada deste domingo após esfaquear seu companheiro mais de 20 vezes no bairro Zumbi dos Palmares, em São Sebastião. O terrível incidente ocorreu por volta das 2h30 e chocou a comunidade local.

De acordo com informações da Polícia Militar, policiais do Radio Patrulhamento do 21° Batalhão (RP 41) foram alertados sobre um homem gravemente ferido que havia dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Sebastião, apresentando múltiplos ferimentos nos braços e nas costas.

Ao chegarem à UPA, os agentes foram recebidos pela irmã da vítima, que relatou o brutal ataque cometido pela companheira do homem. Segundo o relato da irmã, a agressora teria utilizado duas facas para desferir os golpes que deixaram seu irmão em estado grave.

A mulher foi rapidamente localizada e detida pela polícia. Ela foi levada para a 30ª Delegacia de Polícia, onde o flagrante foi registrado. A tentativa de homicídio chocou os moradores da região, que se mostraram consternados com a violência do incidente.

A vítima foi prontamente atendida pelos profissionais de saúde da UPA e, apesar da gravidade dos ferimentos, seu estado de saúde é considerado estável após receber os cuidados médicos necessários.