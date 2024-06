PMDF recupera veículo roubado no Recanto das Emas

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recuperou um veículo roubado em Taguatinga no mês de maio. A ação ocorreu quando uma equipe do 27º Batalhão se deparou com um carro apresentando problemas mecânicos na via pública, sendo conduzido por um indivíduo que aparentava ser menor de idade.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo. O carro estava utilizando placas de um veículo regular registrado em outro estado.

A verificação do chassi confirmou que o automóvel havia sido roubado em Taguatinga no dia 20 de maio de 2024.