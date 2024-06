CBMDF é acionado após incêndio em loja de sofá em Ceilândia

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma loja de produção de sofás no condomínio Vista Bela, localizado na DF 180, em Ceilândia, por volta das 17h45.

Ao chegar ao local, os bombeiros se depararam com intensa fumaça e chamas saindo da loja, que estava fechada. As equipes de salvamento realizaram uma entrada forçada no estabelecimento, permitindo o acesso das equipes de combate ao incêndio. Com um ataque direto às chamas, os bombeiros conseguiram impedir a propagação do fogo para o pavimento superior da edificação e para os imóveis vizinhos, confinando o incêndio em seu local de origem e extinguindo-o completamente.

Felizmente, não houve vítimas e o pavimento superior da edificação não sofreu danos. Após a extinção das chamas, foi realizado o rescaldo, o gerenciamento de riscos e a retirada da fumaça da loja. Apesar dos esforços dos bombeiros, todo o material presente no interior do estabelecimento foi consumido pelo fogo.