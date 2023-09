Corpo de homem é encontrado esfaqueado no Itapoã

O crime aconteceu na Quadra 2 da Fazendinha, no Itapoã

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) respondeu a uma ocorrência na noite de terça-feira (6), às 22h06, mobilizando duas viaturas na Quadra 2 da Fazendinha, no Itapoã. O incidente ocorreu na Quadra 02 conjunto O, na região da Fazendinha em Itapuã.

Quando as equipes de socorro chegaram ao local, depararam-se com umhomem, sem sinais vitais. Infelizmente, após uma avaliação rigorosa, foi confirmado o óbito no próprio local.

Até o momento, as autoridades não dispõem de informações detalhadas sobre a dinâmica ou a motivação por trás deste trágico acontecimento. As investigações estão em andamento para esclarecer os eventos que levaram a essa situação.