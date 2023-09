Furto de energia de empresa de reciclagem causa prejuízo de R$ 1,1 milhão

Quantidade de energia furtada seria suficiente para abastecer cerca de 11 mil residências populares durante 30 dias

Uma empresa de reciclagem localizada no Setor de Abastecimento e Armazenamento Norte (SAAN) desviou aproximadamente 2 milhões de KWh de energia elétrica, o suficiente para abastecer 11 mil residências populares durante 30 dias. Os proprietários serão indiciados pelo crime de furto de energia.

De acordo com a Neoenergia Brasília, a empresa foi autuada quatro vezes no período de um ano, mas mesmo assim manteve a dinâmica criminosa. Ao total, o valor da energia consumida e não paga ultrapassa a cifra de R$ 1,1 milhão.

Com apoio da Polícia Civil, a equipe da Neoenergia identificou a irregularidade no medidor de energia. O equipamento de medição de consumo sofreu queima proposital, e assim, a eletricidade consumida pela empresa passou a não ser registrada da forma correta. Estima-se que, nessa ocasião, a empresa tenha desviado 150 mil KWh, deixando de pagar R$ 90 mil à distribuidora. Na primeira autuação, em setembro de 2022, o desvio de energia já somava mais de R$ 600 mil. Além dessas vezes, a empresa foi autuada em março e julho do ano passado.

Toda energia furtada será cobrada por meio de processo administrativo. As irregularidades foram retiradas, o estabelecimento regularizado e os responsáveis intimados a depor no âmbito criminal.

“Ressaltamos que as ligações clandestinas de energia constituem crime previsto no Código Penal brasileiro por meio do Artigo 155. Intensificamos o combate às ligações clandestinas para não somente recuperarmos a energia furtada, mas também para ampliarmos a segurança e qualidade da energia que chega às residências dos clientes que não compactuam com essa prática criminosa”, destaca Madson Melo, gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Brasília.

Os alvos foram mapeados após análise do Centro de Inteligência da distribuidora e de fiscalizações em campo. Para identificar unidades como possíveis consumidoras irregulares, a distribuidora utiliza softwares associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, auxiliando as ações de investigação em campo, como também histórico e perfil de consumo da energia de cada atividade. Esses processos permitem uma maior assertividade das operações de combate ao furto de energia.

Crime

Conforme disposto no Código Penal, a punição para o responsável pela irregularidade (fraude, furto ou adulteração de medidor) pode chegar a oito anos de reclusão. Além de crime, o furto de energia representa risco de morte a quem faz e a quem está próximo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Segurança

A ligação clandestina também provoca instabilidade no fornecimento de energia da região e pode causar a queima de eletrodomésticos dos vizinhos do local onde é feita.

Denúncia

A Neoenergia reforça que o apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a concessionária. As denúncias são feitas, de forma anônima, nos nossos canais de atendimento, por meio do telefone 116 ou presencialmente em uma de nossas lojas de atendimento.