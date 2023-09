CBMDF é acionado após fortes chuvas e ventos em Brazlândia

As equipes responderam com agilidade e eficiência para garantir a segurança da população em meio às adversidades climáticas

As intensas chuvas e fortes ventos que atingiram a região de Brazlândia, na última terça-feira (5), resultaram em uma série de ocorrências que demandaram a pronta ação do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF).

Corte de Árvores na Escola Classe 09 em Vila São José

No primeiro incidente registrado às 15:18:08 do dia [Data], três árvores caíram de forma repentina no estacionamento da Escola Classe 09, localizada na Área Especial 45 e 55, Vila São José. A resposta imediata do CBMDF resultou no corte de emergência dessas árvores, uma medida crucial para evitar riscos potenciais à segurança das pessoas. Felizmente, não houve vítimas neste caso.

Desabamento na Escola Tia Nair

Às 16:23:56 do mesmo dia, foi registrado um incidente de desabamento na Escola Tia Nair, situada na Quadra 05 Área Especial 02, Praça interna Setor Veredas. A equipe de resgate encontrou danos significativos no teto da quadra e rachaduras nas paredes da escola. Como medida preventiva, a quadra da escola foi isolada, e a Defesa Civil foi acionada para uma avaliação detalhada da situação. O incidente não deixou nenhuma vítima.

Tenda Deslocada na Quadra 45 UBS 02

Na sequência, às 16:32:13, um incidente envolvendo uma tenda ocorreu na Quadra 45 UBS 02 de Brazlândia. A tenda foi deslocada pela intensidade dos ventos e acabou caindo sobre uma árvore durante as chuvas. A equipe de resgate prontamente interveio, removendo o equipamento com segurança. Este episódio não resultou em vítimas.

Risco de Queda de Árvore na Quadra 48 Conjunto A

Por volta das 18:01:45, uma equipe do CBMDF foi direcionada à Quadra 48 Conjunto A de Brazlândia devido ao risco iminente de queda de uma árvore causado pelos fortes ventos. O corte emergencial da árvore foi efetuado com êxito, eliminando a ameaça potencial à segurança.

Árvore Cai em Cima de Carro na Quadra 03 Conjunto D

Às 18:28:33, um incidente impactou um veículo na Quadra 03 Conjunto D, próximo ao terminal de ônibus, Setor Veredas, Brazlândia. Uma árvore caiu sobre o carro, demandando uma operação de corte da árvore para liberar o veículo. Importante ressaltar que, apesar do ocorrido, não houve vítimas neste incidente.

Corte de Árvore na Via Principal da Quadra 10

Por fim, às 19:31:40, foi realizada uma operação de corte de árvore na via principal da Quadra 10, situada na rua da Caixa Econômica de Brazlândia. Esta medida preventiva foi realizada em resposta aos fortes ventos que afetaram a árvore e poderiam colocar em risco a segurança pública. Assim como nas demais ocorrências, não houve registro de vítimas.