Corpo de homem é encontrado em motel do DF

Na madrugada desta quarta-feira, 09, um homem, de aproximadamente 40 anos, foi encontrado morto no Motel Park Way, localizado no Setor de Postos e Motéis Sul.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado e quando chegaram ao local, a vítima já estava sem vida e apresentava diversos hematomas, além de um ferimento no olho. A identidade do homem não foi divulgada.

O sargento da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informou à 11ª Delegacia de Polícia (Núcleo Bandeirante) que a vítima entrou no motel com uma mulher, na tarde última segunda-feira, 07.

Na noite dessa terça-feira, 08, outro indivíduo foi até o local em um carro de aplicativo e saiu aproximadamente duas horas depois.

Por volta de 4h30 desta quarta-feira (9/11), a mulher saiu em um carro de luxo, arrebentando o portão de saída.

Segundo a PM, ela foi presa horar mais tarde em Girassol (GO), ao tentar roubar uma kombi. Aos policiais, ela confessou que matou o marido com um tiro.