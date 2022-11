Inscrições para o Conselho Regional de Saúde de Ceilândia são prorrogadas

Com a mudança do prazo, a candidatura, que poderia ser feita até esta terça-feira (8), fica aberta até 21 de novembro

O prazo para efetuar uma inscrição para a composição do Conselho Regional de Saúde de Ceilândia foi prorrogado. Com a mudança do prazo, a candidatura, que poderia ser feita até esta terça-feira (8), fica aberta até 21 de novembro.

Serão escolhidos 16 conselheiros, membros de entidades atuantes, para o exercício do controle e da fiscalização das políticas de saúde na região administrativa no triênio 2022/2025. Desses, serão selecionados oito representantes dos usuários de serviços de saúde do DF oriundos das entidades e movimentos sociais atuantes, sediados em Ceilândia, e quatro representantes dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS) da RA, de entidades de profissionais da área da saúde.

Para cada titular, haverá três suplentes, que não precisam ser necessariamente da mesma entidade ou órgão. As vagas serão distribuídas conforme a posição na votação dentro de cada segmento. A participação é voluntária, sem atribuição de nenhuma vantagem ou remuneração.

Interessados devem entregar a documentação indicada no edital, presencialmente, na Comissão Eleitoral, na Secretaria do Conselho Regional de Saúde, situada no Hospital Regional de Ceilândia (QNM 27, Área Especial). O funcionamento ocorre em dias úteis, das 8h às 12h e das 14h às 18h. A lista de habilitados será divulgada no site da secretaria, após o período de inscrições. Mais informações sobre os documentos e edital podem ser vistas neste link.

A eleição deve ocorrer no dia 1º de dezembro deste ano, no auditório do Hospital Regional de Ceilândia, em formato presencial, no Fórum Ampliado e Qualificado dos Segmentos Trabalhadores e Usuários. O resultado final será divulgado no site e publicado no Diário Oficial do Distrito Federal.

A posse dos conselheiros será na Primeira Reunião Ordinária presencial convocada pela Comissão Eleitoral, prevista para o dia 27 de dezembro deste ano. Já o mandato começa a partir da data de publicação da portaria de designação.

*Com informações da Agência Brasília